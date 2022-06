“Arraial da Cidade” abre a quadra junina do Espaço Cultural Apoena neste sábado (04)

Para dar início a quadra junina do Espaço Cultural Apoena, os paraenses vão poder prestigiar o “Arraial da Cidade” neste sábado (04), a partir das 16h, no Insano Marina Club. Após um hiato de dois anos sem festas juninas na cidade, o evento contará com participações do arrastão do “Arraial do Pavulagem”, Layse e Os Sinceros, Eduardo Du Norte, DJ “Me Gusta” e muito mais.

Ao som do famoso DJ Jack Sainha, a festa abre a partir das 16h e fará um passeio nos principais ritmos da cultura paraense. Além do emblemático show do “Arraial do Pavulagem”, que há 35 anos leva milhares de pessoas para as ruas de Belém celebrando o período junino. Segundo o presidente do Arraial do Pavulagem, o músico Ronaldo Silva, “a expectativa é que a gente consiga nessa celebração dos nossos 35 anos fortalecer ainda mais nossa relação com o público paraense. Então acredito que será um evento muito lindo onde a gente possa passar uma mensagem bem legal não só na nossa região, mas para todo nosso país. É um retorno muito esperado e que a gente consiga levar música e esperança”, destacou.

A primeira banda a se apresentar é Eduardo Du Norte & Os Tambores Encantados com muito carimbó, retumbão e outros ritmos da região norte do Brasil. Logo mais, às 21h, é o momento de deixar a Insano Colorida com o show do Arraial do Pavulagem. Já ás 23h, o DJ Me Gusta assume os trabalhos e às 0h a Quadrilha Maluca da banda Layse & Os Sinceros Na Roça sobe ao palco, prometendo muita animação ao público. Vale destacar que o evento é para vacinados e todos terão que apresentar o comprovante de vacinação.

Agende-se

“Arraial da Cidade” com Arraial do Pavulagem

Data: 04/06

Hora: A partir das 16h

Local: Insano Marina Club (Rua São Boa Ventura n°268 no final da Tamandaré (Cidade Velha)

Ingressos: R$ 15 (www.sympla.com.br)

Mais informações: (91)98213-6071 / 98158-0829⠀

Programação:

16h DJ Jack Sainha⠀

18h Eduardo Du Norte & Os Tambores Encantados

21h Ensaio Geral Arraial do Pavulagem

23h DJ Me Gusta

0h Quadrilha Maluca com Layse & Os Sinceros Na Roça.