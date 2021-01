Ariadna, ex-BBB transexual, posa nua e promete mostrar o que não viram na Playboy

A modelo, que participou do "BBB 11" aceitou o desafio para comemorar a data em que ficou conhecida no país inteiro como a primeira transexual a participar do reality show no País.

Ariadna será capa da revista "Spicy Fire Magazine", que será publicada no fim de fevereiro. A ex-BBB exigiu que não houvessem retoques nas fotos.

A intenção é mostrar a mulher real, com curvas, celulite e dobrinhas sem que isso pareça defeito. A locação foi escolhida por ser ao ar livre, com vegetação e luz natural.

Ano passado, Ariadna chegou a contar que seu contrato para o primeiro ensaio nu a decepcionou. "Não foi um sonho para mim. Eu era mal assessorada na época. O contrato voltou mais de cinco vezes para minha mão. O bem material não veio. Sonhava comprar um apartamento, mas o cachê não deu para nada. Além disso, não tive festa no lançamento da revista, como todas tinham, nem pôster meu na banca", lembra.