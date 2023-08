Aracy Balabanian será velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira (8)

A atriz Aracy Balabanian, que faleceu na última segunda-feira (7), aos 83 anos, será velada hoje (8), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. O velório aberto era um dos desejos da atriz e foi viabilizado por amigas de Aracy, como a figurinista Gogoia Sampaio e a diretora Denise Saraceni, para que ela recebesse uma última homenagem do público.

A cerimônia ocorrerá no Salão Assyrio do teatro, das 10h às 13h. Depois, o corpo da atriz será cremada em cerimônia reservada apenas a amigos e parentes, no Cemitério do Caju.

A atriz estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Aracy vinha se tratando contra um câncer no pulmão. Apesar do quadro clínico, a causa da morte não foi revelada. Aracy, que é filha de imigrantes armênios, era uma das atrizes com mais experiência no teatro e na televisão. Personagens como Cassandra e Dona Armênia caíram na graça do público. Ao todo, foram mais de 50 trabalhos na teledramaturgia brasileira.