'Aposta Psica' terá programação gratuita com mais de 20 artistas; confira o line-up

Valorizar a cultura paraense e amazônica sempre foi o objetivo do Festival Psica. Anualmente, o evento leva aos palcos, em Belém, diversas atrações regionais, nacionais e internacionais. Seguindo essa proposta, em 2025 a produção do festival promoverá o "Aposta Psica", evento inédito que contará com mais de 20 artistas do Pará e da Pan-Amazônia.

A programação ocorrerá nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, quando o público poderá aproveitar 21 pocket shows de artistas de diversas regiões do Brasil e de outros países como Peru, Colômbia e Guiana Francesa. As apresentações terão início às 20h, no Bar da Residência, em Belém, e serão inteiramente gratuitas.

Seleção

O "Aposta Psica" recebeu mais de 200 inscrições e a seleção foi comandada por profissionais da música e da cultura, tanto locais quanto nacionais e internacionais, como Adelina Borari, do Grupo Suraras de Alter do Chão; Félix Robatto, músico e produtor cultural de Belém; Lili Buarque, do Festival Carambola, principal evento de artes integradas de Alagoas; e Lucho Pacora, jornalista, produtor cultural e DJ peruano.

No Aposta, estarão presentes produtores nacionais, curadores de festivais, A&Rs de grandes gravadoras (responsável por descobrir novos talentos) e fomentadores culturais, oferecendo aos artistas uma oportunidade única de se expor e fazer e/ou ampliar sua rede de contatos na indústria musical.

“O mais surpreendente é ver que na Pan-Amazônia existe uma riqueza sonora formada por vários estilos e formas de fazer música, e tudo isso parte da mesma essência”, diz Daniel ADR, rapper, produtor cultural e coordenador da programação. “Além de abrir a seletiva a todos os estados do Brasil e todos os países da Pan-Amazônia, a gente também traz, dentro do edital, mecanismos para garantir a participação de minorias como pessoas negras, mulheres, pessoas trans e com deficiência. Então é um projeto plural em seu amplo sentido”, complementa o artista.

Line-Up

Dia 1 - 30/01

21h - Jaafa Reggae

21:40 - O Shoock

22:20 - D'Água Negra

23:00 - Batucada Misteriosa

23:40 - Ver o Brass

00:20 - Rawa

1:00 - Ian Wapichana

DJs e artistas convidados

Dia 2 - 31/01

21h - Raízes Latinas

21:40 - Vittória Braun

22:20 - Amazônico

23:00 - Thais Badu

23:40 - Toró Açú

00:20 - Doubout

1:00 - Jhimmy Feiches

DJs e artistas convidados

Dia 3 - 01/02

21h - Nação Ogan

21:40 - Flávia Judah

22:20 - Liege

23:00 - Luxuosos Corações

23:40 - Lary Go e Strella

00:20 - Frailejon

1:00 - Mestre Osmarino

DJs e artistas convidados

Serviço

Evento: Aposta Psica

Dias: 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro;

Local: Bar da Residência (Tv. Três de Maio, 1525 - São Brás);

Entrada gratuita.