Após trair amiga, atual de Marlon diz que está grávida do sertanejo

Em menos de um mês, Maria Clara e Marlon, dupla com Maicon, se envolveram em uma polêmica de traição, exposta pela ex-mulher do sertanejo e ex-melhor amiga de Maria Clara, Letícia Oliveira, e nesta terça-feira (8), o novo casal publicou a primeira foto juntos, com a revelação que a empresária está grávida de um menino.

"Prefiro sempre olhar para a minha vida e contar minha história de maneira positiva, tirando lições e olhando sempre para o amor. Afinal, tudo o que a gente dá atenção, cresce! E foi assim que aconteceu com a gente. Lutamos pelo que sentimos e esse amor cresceu. 1+1= 3. Meu mundo ficou azul", escreveu Maria Clara na legenda da imagem.

O sertanejo comentou: "De dois corações um só se fez. + virou 3. Nessa 'luta', toda o que venceu foi o amor e isso que importa. Quanto mais nos criticam, mais estávamos fortes. Quanto mais tentaram nos derrubar, mais unidos estávamos. E vamos lutar juntos sempre. Maktub".

"Promovido a papai do ano", respondeu a mulher. Ela anunciou que o bebê vai se chamar Benício.

Marlon foi casado com Letícia por 15 anos. Maria Clara era mulher do melhor amigo de Marlon e também era amiga de Letícia.