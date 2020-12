Após término de noivado, Nego do Borel é surpreendido com buquê de flores de 'admiradora'

Nego do Borel foi surpreendido na última segunda-feira (28) com um buquê de flores azuis enviado por uma suposta “admiradora secreta”. Além do presente, a pessoa também mandou um “cartãozinho” sem identificação.

“Seus sonhos são os meus sonhos e você mais do que ninguém sabe disso. Estou pronta para realizar esse sonho em comum, ter filhos, pois esse sempre foi o nosso maior sonho”, diz o bilhete.

“Acabei de receber flores, provavelmente de alguém que me acompanha ou de alguém de palhaçada comigo, seja lá quem for, muito obrigado pelo carinho”, começou ele.

Nas últimas semanas, Nego revelou o desejo de ser pai o quanto antes. “Eu quero, sim, ter meu filho agora e todo dia acordo pensando nele, enfim, mas tem que ser na hora certa, tudo na mão dEle”.