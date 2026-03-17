Após Sincerão, madrugada do BBB 26 tem briga acalorada entre Marciele e Jordana

A madrugada desta terça-feira, 17, foi de muito bate-boca no BBB 26. Após a dinâmica do Sincerão, em que os participantes tiveram de eleger quem está "sendo feito de bobo" e quem "mais faz alguém de bobo" na temporada.

Alberto Cowboy foi quem recebeu mais plaquinhas "Faz alguém de bobo", com sete. Gabriela, foi a que mais recebeu a plaquinha "Feito de bobo", com cinco.

Depois da dinâmica, os brothers lavaram roupa suja na área externa da casa e antigas alianças foram abaladas. Veja o resumo:

Gabriela e Jonas brigam após Sincerão

Com a revelação de Juliano Floss sobre a intenção de Jonas em votar em Gabriela, a sister confrontou o gaúcho após o Sincerão. Gabriela diz que Jonas é falso e o brother devolve a acusação, lembrando que ela indicou Alberto ao castigo do Monstro.

Gabriela diz que Jonas falou mal dela para Alberto e que ele perde a cabeça toda vez que não está imune. "Eu quero ver quando você parar de ficar imune nas coisas. ... Não tem colar de imunidade, o Jonas começa a pirar a cabeça". O brother então diz que a sister é seu alvo no Paredão. "Me coloca e, se eu puder, eu te puxo! A gente vai junto. Se eu for líder, eu te coloco direto", afirma.

A briga continua e Gabriela chama Jonas de "bebezão". "Tem um filme que chama O Pequenino, do cara que se faz de bebezão, e é você! Porque você tem 40 anos e se faz de bebezão."

Breno e Alberto conversam após acusações

Breno escolheu Alberto como pessoa que mais faz alguém de bobo na casa e disse que o empresário manipula Gabriela. Após o Sincerão, o modelo contou a Alberto o motivo da sua escolha e citou um momento no Quarto Secreto em que ouviu uma conversa dele com a paulista.

Alberto discorda da opinião de Breno e o modelo explica como a conversa de Alberto poderia causar uma briga entre Gabriela e Chaiany, já que o brother teria insinuado que Babu teria ciúmes da amizade.

Maciele e Jordana se desentendem na varanda

Ana Paula resgata a exclusão de Marciele na última Prova do Líder e volta a afirmar que Jordana deveria se unir à sister, em vez de a Alberto e Jonas. Jordana afirma que o assunto está resolvido e manda Ana Paula cuidar do próprio grupo.

"Eu discordo desse argumento. Eu que estou sofrendo com isso", diz Marciele. "Eu também discordo da sua forma de pensar, e a gente já conversou", responde Jordana. A discussão entre as duas se intensifica e Jordana diz que é isso que Ana Paula quer.

Jordana afirma que Marciele errou ao não se manifestar na formação de trios da Prova do Líder e diz que a Cunhã sabe que as duas tinham um acordo. "Você foi prejudicada por uma atitude sua, por culpa sua", afirma a advogada. "Exato! Por achar que eu era sua prioridade, Jordana", responde Marciele.

A briga continua com Jordana afirmando que chegou longe no jogo sem ter alianças na casa. "Sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu sempre ficava com as pessoas que sobravam na prova, não vem distorcer, não. Procure você outra pessoa para segurar a tua mão", diz Jordana. "Eu te procurei quando, Jordana, pra segurar na minha mão?", rebate Marciele.

Gabriela e Jonas voltam a discutir

Gabriela diz que Jonas está recalculando a rota no jogo e se aproximando de Ana Paula mesmo falando mal da sister. "Fala que ela é manipuladora e aí você foi e me botou no Sincerão, sabe por quê? Porque você quer calcular sua rotinha."

Mais calmos, Gabriela diz que tentou se reaproximar de Jonas na festa, mas o brother a ignorou. "Isso é coisa da sua cabeça. ... Em festa não é momento de se resolver nada", diz Jonas.

A sister afirma que ficou chateada ao ouvir do gaúcho que ela muda de comportamento toda vez que está no Vip dele. "Eu sempre tive um carinho por você, sempre te tratei bem, mas não te lambi". Jonas rebate: "Mas só faltou lamber, porque mudou da água para o vinho. E todo mundo percebeu."

Jordana e Jonas criticam Gabriela e Marciele após confusão

No quarto Sonho de Voar, Jonas e Jordana conversam sobre o comportamento de Gabriela e a advogada diz que a paulista reforça a narrativa de que Alberto é manipulador. "Numa próxima, quando tu for falar, eu falaria mais assim: Enquanto ela está sendo agradada, está tudo bem. A partir do momento que desagrada, ela vira um bicho", aconselha Jordana.

Jordana resgata a discussão com Marciele e diz que a sister citou Aline Campos no meio da briga. "Que coisa feia, uma outra mulher trazer uma pauta de forma pejorativa, querer dizer vai fazer namastê que nem Aline, que coisa feia."

A conversa entre os dois continua e Jordana desabafa que está cansada de Marciele e Gabriela. "Tá osso a convivência. Elas têm esse negócio de não ter bom senso e serem duas folgadas."

Mais tarde, Jordana revela a Jonas e Alberto que rompeu a aliança com a Cunhã. "Deixa eu te falar: já foi também. Já foi, já fiz questão, não tem mais aliança. É isso, pronto e acabou", diz Jordana.

Chaiany se queixa de amizade com Gabriela

Chaiany diz a Gabriela que a sister está estranha e não consegue dar um bom dia sincero para ela. "Te falei é que, às vezes, tenho medo de invadir seu espaço", pontua a paulista. "Você não tem medo nenhum de invadir meu espaço", rebate Chaiany.