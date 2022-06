Após roubo em apartamento, Carlinhos Maia se muda para São Paulo

O humorista Carlinhos Maia revelou para seus seguidores do instagram que irá se mudar para São Paulo. Após o furto ao seu apartamento, ele decidiu fazer a mudança ao lado do marido Lucas Guimarães. A informação foi confirmada pelo próprio, pelo seu Instagram. Carlinhos respondeu a algumas mensagens sobre o assunto e deixou clara a mudança.

"Vamos morar em São Paulo, mas sempre estaremos por aqui (Maceió)", escreveu respondendo a um seguidor. "Alagoas continuará sendo maravilhosa como sempre foi. (...) Mas nesse momento não tenho ânimo de continuar lá", disse a outro, reforçando que espera que a polícia resolva o caso.

O apartamento, localizado em Maceió, foi invadido durante a noite do dia 28 de maio, enquanto o humorista se preparava para se submeter a uma cirurgia plástica, em um hospital de Aracaju. Também ausente da residência, o marido de Carlinhos, Lucas Guimarães, estava em viagem a Cancún, no México. Relógios e joias de luxo estariam entre os itens roubados. O valor do prejuízo seria de aproximadamente R$ 5 milhões.