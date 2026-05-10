Após polêmicas, viúvo posta homenagem de Dia das Mães a Isabel Veloso

O influenciador Lucas Borbas publicou uma homenagem de Dia das Mães a Isabel Veloso neste domingo, 10. A jovem morreu no último mês de janeiro, após ter ficado conhecida por compartilhar sua luta contra um câncer nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, ele escreveu, em fotos postadas nos stories: "Impossível não lembrar de você. Você foi uma mãe incrível, forte, amorosa e guerreira até o fim."

Em seguida, Lucas citou o filho do casal, nascido no fim de 2024: "O Arthur vai crescer sabendo da mulher extraordinária que foi a mãe dele e do amor imenso que você sentia por ele. Hoje fica a saudade, a gratidão e o respeito por tudo que vivemos e construímos juntos. Feliz Dia das Mães, Isabel."

Lucas Borbas também compartilhou uma mensagem como se estivesse se dirigindo ao filho que teve com Isabel Veloso: "Hoje foi o primeiro Dia das Mães sem a sua mãe aqui fisicamente com a gente... E confesso que meu coração sente isso em silêncio."

"A Isabel foi amor, força, coragem e luz. Ela te amou antes mesmo de te conhecer nos braços dela. Você foi o maior presente da vida dela. Hoje, olhando opara você, eu vejo um pedaço dela vivo em cada sorriso, detalhe, olhar", continuou.

Entenda polêmica recente entre família e viúvo de Isabel Veloso

Recentemente, Lucas viu seu nome exposto nas redes sociais após críticas por parte da família de Isabel Veloso. O motivo seria o fato de ele ter assumido um relacionamento cerca de três meses após sua morte.

Há algumas semanas, Lucas se defendeu das críticas e também de acusações de uma suposta traição, às quais negou.