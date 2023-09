Após participação no 'Drag Race Brasil', Esse Menino parte em turnê pela Europa

Antes de embarcar para uma turnê pela Europa, Esse Menino realizou um sonho. O humorista participou como jurado do novo episódio do "Drag Race Brasil". “Foi mais um sonho que consegui realizar. Inclusive, quando a gente terminou de gravar, eu e o maquiador caímos no choro, porque não conseguíamos acreditar que estávamos lá. Fiquei muito impressionado com a produção e as drags. Estou muito animado com o meu episódio e com a temporada inteira porque eles realmente entregaram e já estava na hora do Brasil ter esse produto”, conta ele, que gravou sua participação na Colômbia.

O humorista viaja em breve para a Europa, onde começa a partir do dia 3 de outubro uma turnê internacional com o seu stand-up. “Esse Menino Ao Vivo” passará por cidades como Barcelona, Madri, Amsterdã, Berlim e Lisboa, entre outras. "Estou muito feliz de poder dar pinta em outros países, saber que existem pessoas que querem ouvir o que eu quero falar, e eu garanto que eu vou fazer todas as pessoas rirem bastante, matarem um pouquinho dessa saudade do Brasil e vou estar belíssima”, comemorou.