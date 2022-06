Após internação, Tonico Pereira volta a 'trabalhar' em no Rio

Tonico Pereira, 73 anos de idade, se recupera da tranqueobronquite, que o fez ficar internado por dez dias em um hospital no Rio de Janeiro. De volta às atividades cotidianas, o ator foi fotografado no brechó que admistra no bairro de Botafogo, na Zona Sul da cidade, e conversou com a Quem, por mensagem de áudio, nesta quinta-feira (16).

Segundo o ator, ficar sem fumar ainda é difícil para ele. "A abstinência de cigarro é o que me dói. Eu fumava muito, muito", afirma o ator, que conseguiu ficar sem cigarro no hospital e, após a alta, diminuiu o consumo. "Mas ainda não consegui zerar", diz.