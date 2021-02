Após depoimento de irmã de Anderson, delegado indica ter poucas dúvidas de que não houve estupro

A irmã de Anderson Leonardo, Riane Oliveira, prestou depoimento na tarde da última quarta-feira (10), na 33ª DP, em Realengo, no Rio de Janeiro, após o líder do grupo Molejo ser acusado de estuprar um jovem de 21 anos, no ano passado, em um motel da capital carioca.

De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme, responsável pelo caso, o depoimento de Riane tem "extrema importância para a investigação", uma vez que a moça era próxima da vítima e, consequentemente ter revelado que ele tinha aproximação com a família do cantor, mantendo, inclusive, frequência nos shows do pagodeiro.

LEIA MAIS: Após perícia, polícia confirma sangue e esperma na roupa de MC Maylon

O titular da 33ª DP, informou ainda, ao fim das investigações, caso não seja comprovado o estupro, MC Maylon pode ser denunciado por falsa comunicação de crime e por denunciação caluniosa.

Durante o interrogatório, a irmã de Anderson, ainda entrou na polícia vídeos e fotos que sinalizam o comportamento do funkeiro, classificado como íntimo e confortável em relação ao vocalista do Molejo e familiares.

Reginaldo Guilherme informou que o material será periciado e anexado ao caso para análise da Justiça. Para o delegado, há poucas dúvidas sobre o que aconteceu. Ele informou que deve convocar novamente Anderson e Maylon para depor. O titular também não descarta um possível confronto jurídico entre os dois.