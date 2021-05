Após críticas, programa de Rafa Kalimann não será mais exibido pela Globo

Criado com o intuito de pegar uma carona no sucesso do Big Brother Brasil 21, o programa Casa Kalimann não será mais exibido pela TV aberta. O programa, comandada pela vice campeã do BBB20, Rafa Kalimann, não agradou os diretores da emissora. A ideia era testar o programa no Globoplay para ser transmitido na tela da globo.

Diferente do sucesso que a influencer fez em 2020 na casa mais vigiada do Brasil, o programa também não agradou o público, que não poupou críticas nas redes sociais. De 13 convidados escolhidos para as gravações, cinco são ex-BBB's.

O programa foi desbancado pelo sucesso do documentário "A Vida Depois do Tombo", que relata a vida de Karol Conká após a sua saída do reality com recorde de rejeição.