Após boatos, Lexa nega gravidez

Nesta quinta-feira (10), a cantora Lexa virou assunto nas redes sociais após postar um vídeo no TikTok que rendeu mais de sete milhões de views. No vídeo Lexa aparece com uma suposta barriguinha o que gerou perguntas e dúvidas dos fãs.

A cantora explicou nos stories do Instagram o porquê da barriguinha um pouco mais avantajada. “Eu realmente engordei, mas vou voltar a treinar agora, no meu tempo. Se eu tiver disposição, eu treino. Se não tiver, volto para a estaca zero de novo. Tô vivendo assim agora, mas amanhã eu vou voltar a treinar. Comi mais do que deveria. Mentira, como o quanto eu queria”, explicou.

Lexa explicou que por enquanto ainda não tem um bebê em sua barriga mas um dia vai ter. O marido da cantora, Mc Guimê, apareceu nos stories concordando.