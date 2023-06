Após assumir lugar do pai na TV, filho de Faustão curte viagem com a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, está em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. Nesta segunda-feira, 26, o jovem comunicador, que assumiu o lugar do pai na Band, compartilhou fotos curtindo o Muro das Lamentações.

Com bastante estilo, o herdeiro do apresentador apareceu no passeio usando uma roupa branca e o toque especial ficou com o blazer azul-marinho. A nora do ex-global também impressionou com o look escolhido para conhecer o ponto turístico.

Schynaider Moura, que é mãe de três garotas, surgiu no local vestindo uma roupa toda preta e tampando os braços com um casaquinho rendado. Nos pés, ela colou sapatos de bico e com salto. A loira prendeu os cabelos para curtir o passeio.

Confira o registro do passeio feito por João Guilherme Silva e sua amada, Schynaider Moura:

O apresentador Faustão gravou o seu último programa na Band na quinta-feira, 31, e a atração contou com muita emoção. João Guilherme Silva se emocionou no palco com os depoimentos sobre o pai. A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada em maio deste ano.

