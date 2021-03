Após acusação de estupro, Anderson Leonardo estaria perdendo contratos

A irmã de Anderson Leonardo revelou que o vocalista do Molejo vem perdendo contratos após a acusação de estupro de MC Maylon. A pedagoga Riane Oliveira também é ex-amiga de Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão.

"O meu irmão está tranquilo porque sabe que é inocente e isso vai ser comprovado, mas é uma situação muito desagradável. Foi uma bomba que caiu nas nossas vidas. Nós não esperávamos esse acontecimento vindo de uma pessoa tão maldosa, de um verdadeiro alpinista social. Caiu de um forma tão ruim que afetou a vida dele, da nossa família e de todas as pessoas que dependem do Anderson como artista. O meu irmão está perdendo contratos. Alguns foram quebrados por causa dessa confusão. Mas, nós vamos superar esse momento", contou Riane. O momento difícil, além de Anderson, também estaria afetando tofa a equipe do pagodeiro.

A pedagoga afirmou, ainda que a acusação de MC Maylon contra Anderson ainda não virou processo: "O meu irmão não foi acusado formalmente e não será".

Riane também falou de sua relação com o MC: "Ele vivia nas portas dos shows e quando me via pedia para entrar. Saímos outras vezes e, hoje, eu vejo ainda mais que não era amizade, era armação".

Entenda o caso

MC Maylon acusa Anderson Leonardo de ter cometido violência sexual contra ele no dia 11 de dezembro. O jovem fez um boletim de ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Ele disse, em depoimento, que Anderson supostamente teria marcado uma reunião de trabalho, mas o levou para um motel onde o crime aconteceu. O MC alegou que era virgem e chegou a desmaiar com a violência. Anderson sempre negou o estupro.