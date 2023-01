Após 44 anos, Isabela Scalabrini deixa TV Globo

Depois de 44 anos trabalhando na Rede Globo, Isabela Scalabrini deixa emissora. A informação foi divulgada em um e-mail interno pelo diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel. O site Splash teve acesso às informações do documento.

Segundo Ali, a jornalista o procurou em 2020 para compartilhar a sua vontade em encerrar o contrato com a emissora. Com alguns adiamentos, a saída teria ficado marcada para o final de janeiro de 2023.

"Em 2020, pouco antes da pandemia, Isabela Scalabrini me procurou dizendo que estava se preparando para encerrar sua colaboração com a Globo. Ela me explicou que queria mais tempo para si, depois de 44 anos na emissora. Combinamos de voltar a conversar, e o fizemos no ano seguinte, eu com uma pontinha de esperança de que ela tivesse mudado de ideia. Isabela ficou conosco ainda em 2021 e 2022, mas sinalizando que sairia", começou o anúncio.

De acordo com Kamel, Isabela o procurou para oficializar a saída. "No final do ano passado, me procurou mais uma vez e marcou a saída para esse final de janeiro. Eu entendi as razões dela e combinamos de fazer o anúncio hoje. Na conversa, ela me disse uma verdade que deve inspirar todos os que são apaixonados por jornalismo: ela se sente plenamente realizada e diz que olha para trás e só sente orgulho. Ela tem razão", continuou.

O diretor ainda fez questão de relembrar a trajetória da jornalista e contou que ela foi, durante um tempo considerável, a única mulher da equipe esportiva da emissora. Em uma de suas coberturas mais emblemáticas, durante a Copa do Mundo de 1986, a profissional "era praticamente a única repórter do sexo feminino no evento. Lá, também ouviu muitas piadinhas de repórteres de várias nacionalidades. Mas foi a ela que Maradona deu uma entrevista, que começou exclusiva na concentração da equipe argentina, mas que logo virou uma coletiva com a correria dos repórteres, surpresos, tentando alcançá-la", disse ele.

Desde 1998, Scalabrini vive em Minas Gerais e já se tornou uma "personalidade mineira", segundo Kamel. Suas últimas aparições na Tv foram durante o Jornal Nacional e os programas locais de Belo Horizonte.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)