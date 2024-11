Após 30 anos em cartaz, Blue Man Group encerra espetáculo imersivo em Nova York.

Após mais de 30 anos em cartaz, o conjunto performático Blue Man Group se prepara para encerrar seu espetáculo imersivo de longa duração em Nova York, nos Estados Unidos. Os artistas azuis e carecas, com seus tambores e tinta, farão sua última apresentação na cidade no dia 2 de fevereiro, após mais de 17 mil exibições.

O Blue Man Group teve origem no teatro de rua experimental e atualmente faz parte do Cirque du Soleil, que também encerrará sua temporada nos Estados Unidos, em Chicago, no dia 5 de janeiro. Apesar disso, o Blue Man Group seguirá ativo em outras cidades, como Berlim, Boston e Las Vegas.