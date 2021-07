Aplicativo de música paraense é sucesso entre fãs de tecnomelody

Mesmo para quem é nascido e criado no Pará, o termo “Rock Doido” pode parecer sem sentido. Mas para quem conhece e vivencia o mundo do tecnomelody, gênero musical genuíno estado nascido nas festas de aparelhagens, não tem dúvida, se é rock doido, é coisa boa. Essa foi a ideia dos amigos Leonardo Souza e PatricK Lobo quando criaram o aplicativo de streaming de música que leva esse nome, reunir o melhor ritmo em um só lugar.

“Essa é uma gíria bem popular nesse meio. Quando a festa é muito boa, é RockDoido. Quando o DJ é muito bom, ele é RockDoido. Quando quero ir para uma festa, quero ir pra um RockDoido hoje”, explica Leonardo.

Criado inicialmente com o intuito de atender DJs e produtores musicais da região, o aplicativo tinha como foco somente a música paraense, o tecnomelody. “Mas com o tempo acabou crescendo e conseguimos expandir para o cenário da música eletrônica com um todo”, conta.

Não demorou e o RockDoido ocupou um lugar no mercado musical e tecnológico ávido por novidades criativas. “Tínhamos dois cenários carentes, localmente falando”, avalia ele.

Foi assim que o programa conseguiu reunir em um mesmo lugar as músicas executadas nas festas tipicamente paraenses. “Lá é possível acessar o Super Pop, Crocodilo, Dj Vicctor, Carroça da saudade, entre muitos outros conhecidos nesse meio, que afinal tem um público bem diverso”, diz.

A seleção não deixou ninguém de fora. “Pegamos desde um simples produtor musical até as aparelhagens mais renomadas do norte como é o caso do Super Pop”, cita.

Mas é claro que assim como em outras plataformas de música, o RockDoido também tem aquela ou aquelas preferidas pelos usuários. “Nossa música mais ouvida tem 254 mil visualizações e quase 15 mil downloads”, conta. A responsável por essa façanha é o Set Marcantes do Dj Vicctor. Mais de uma hora do puro tecnomelody.

A plataforma também já está oferecendo outro serviço. “Passamos a comercializar ingressos para eventos. Fomos percebendo novas necessidades surgindo e vendo que poderíamos focar para aprimorar nossa imagem”, explica.

Leonardo diz que o projeto nasceu e vem crescendo na pandemia, na contramão de muitos negócios que acabaram afundando nesse período. “As festas se foram e os DJs estavam precisando de um local mais ‘apropriado’ para publicarem as suas músicas e que, além disso, fosse mais acessível aos usuários. A plataforma acabou ficando a cara deles”, justifica.

A conexão com os usuários foi imediata. “É um fenômeno até hoje. As pessoas amam porque se identificam. É algo simples, cultural e de graça”, resume Leonardo.

Serviço: O aplicativo de streaming de música paraense – tecnomelody e eletrônica pode ser baixado nas lojas da Apple, AppStore e do Google, PlayStore.