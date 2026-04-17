Apartamentos, dinheiro, brindes: quem ganhou mais prêmios no BBB 26?

Mais do que o prêmio avaliado em R$ 5,44 milhões ao grande vencedor, o Big Brother Brasil 26 também distribuiu apartamentos e outros prêmios em dinheiro ao longo do confinamento. Por meio de provas patrocinadas, ações e outras dinâmicas que ajudam a esquentar os ânimos entre os brothers, alguns já saem do confinamento com a vida financeira completamente transformada, mesmo não chegando à grande final.

Confira, a seguir, quanto cada participante acumulou em prêmios.

Samira

Samira Sagr, eliminada no 13º Paredão do BBB 26, conquistou um apartamento no valor de R$ 270 mil e mais R$ 100 mil em dinheiro, após conquistar sua primeira liderança. A sister também ganhou um carro elétrico Geely EX2, avaliado em R$ 123,8 mil, e mais cerca de R$ 40 mil acumulados em dinâmicas como o Ganha-Ganha e o Big Fone.

O valor total dos prêmios conquistados por Samira, que incluem também roupas e acessórios do Closet do Líder, ultrapassa os R$ 530 mil.

Leandro Boneco

O baiano conquistou um apartamento, também no valor de R$ 270 mil, em uma dinâmica do patrocinador não condicionada à conquista de liderança. Além disso, Leandro Boneco também participou do Ganha-Ganha e acumula um total de aproximadamente R$ 300 mil em prêmios.

Solange Couto

A atriz também ganhou um apartamento de R$ 270 mil durante uma dinâmica surpresa que substituiu o Sincerão. Solange Couto participou de uma prova de sorte e conquistou o imóvel um dia antes de sua eliminação.

Jordana

A advogada Jordana Morais também faturou prêmios valiosos, já que foi sorteada algumas vezes para o Ganha-Ganha e, em todas as oportunidades, preferiu dobrar o prêmio em vez de ganhar uma informação privilegiada. Ela já acumulou mais de R$ 60 mil em prêmios em dinheiro.

Em outra dinâmica, também ganhou um cruzeiro com tudo pago para Miami e para as ilhas do Caribe.

Outros participantes também ganharam prêmios em dinheiro

A dinâmica do Ganha-Ganha, realizada toda terça-feira, foi responsável por distribuir muitos prêmios em dinheiro. Nas primeiras semanas, o sorteado precisava escolher entre receber R$ 10 mil e uma informação privilegiada ou abdicar da informação e dobrar o valor para R$ 20 mil.

Após o BBB 26 entrar em Modo Turbo, no entanto, a dinâmica também se transformou. Dois dos três sorteados para o Ganha-Ganha saem com prêmios: um com R$ 20 mil na conta e outro com R$ 10 mil e uma informação.

Por isso, mesmo fora do topo do ranking, outros nomes já garantiram quantias relevantes ao longo do programa:

Ana Paula: R$ 50 mil Milena: 30 mil Juliano: 30 mil Chaiany: R$ 20 mil Gabriela: R$ 10 mil Marciele: R$ 10 mil

Outros participantes, como Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Babu Santana e Maxiane quase ganharam apartamentos. Todos eles conquistaram a liderança que concedia o imóvel, mas não levaram o prêmio pois ele era condicionado à chegada ao Top 10.