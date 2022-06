Aparelhagem Crocodilo interrompe show da Companhia do Calypso

Fênix Ribeiro, da Companhia do Calypso, fez uma declação nas redes sociais, falando sobre a interrupção do show da banda de forma misteriosa. Vários vídeos estão circulando na internet e mostram o momento em que o show da banda acaba por falta de energia elétrica e, na sequência, a aparelhagem Crocodilo começa com a apresentação em outro palco.

"A energia do palco parou, só a energia do nosso palco, mas do outro lado onde estava a aparelhagem (Crocodilo) continuou funcionando. E sem contar que durante o nosso show em diversos momentos eles ficavam interrompendo, falando e piscando a luz na gente. Então não acredito que tenha sido acidentalmente. Foi proposital sim e o show foi interrompido", disse a vocalista.

Ela completou dizendo que o grupo ainda tinha muito tempo de show e ainda tinha repertório para rolar. "Nós tocamos no máximo 40 minutos. A gente já começou tarde, mas a culpa não foi nossa, já estavamos prontas e ficamos mais de duas horas no camarim esperando para entrar no palco. E estava tudo atrasado, mas não foi culpa nossa e é isso. O público ficou pedindo nossa volta, mas não foi possível voltar", completa.