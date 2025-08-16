Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro grava participação em série

Estadão Conteúdo

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro volta aos sets de filmagem para uma participação especial em Emergência 53, nova série médica da Globoplay produzida em parceria com a Conspiração, ainda sem data de estreia. A atriz interpreta Dona Laura, uma senhora espirituosa e cheia de vida, que contrasta com sua saúde fragilizada e sua fixação pela própria morte.

Na trama, Dona Laura é mãe de Irene, interpretada por Yara de Novaes, chefe da Unidade 53, núcleo central da história. Mesmo debilitada, a personagem mantém hábitos como beber e fumar escondida da filha, com quem divide a casa. Dona Laura ainda se diverte com jogos de bingo e demonstra uma personalidade vibrante, marcada por sua vivência e leveza.

"É uma mulher que gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito", avaliou Fernanda Montenegro em comunicado.

A série se propõe a mostrar os bastidores emocionais e profissionais dos atendimentos de emergência, focando não apenas nos resgates, mas nas vidas de médicos, enfermeiros e motoristas de ambulância. O elenco principal conta ainda com Valentina Herszage, Emilio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello.

Com roteiro de Claudio Torres e Fábio Mendes, e colaboração de Márcio Maranhão, Carolina Neves, André Emídio e Joaquim Waddington, a série foi criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, que também assinam a direção e produção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série

Fernanda Montenegro

participação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Feira do Livro em Belém recebe estande da Livraria do Senado com obras históricas e lançamentos

Público terá acesso a mais de 200 títulos sobre história, legislação e literatura, além de lançamentos recentes

15.08.25 23h26

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

PARA A CRIANÇADA

Os Rosas: Emilly Vick e seus amigos se apresentam em Belém

"A Origem dos Rosas - O Show" traz as aventuras de Emilly, Leozinho, Katlen, Void e Robson para a Assembleia Paraense

15.08.25 12h59

MÚSICA

Cantoras paraenses se reúnem com ministros da Cultura e do Turismo para garantir investimentos

Artistas locais buscam garantir investimentos e mais valorização para o ritmo brega

15.08.25 11h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Francisco Gil aparece com Alane Dias e filha após morte de Preta Gil; veja fotos

O momento aconteceu durante a renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul

11.08.25 20h47

FATURAMENTO DOBRADO

Mulher com duas vaginas e dois úteros fatura milhões com conteúdo adulto; conheça!

A jovem de 27 anos possui uma condição rara que atinge 0,3% das pessoas com útero e vagina

14.08.25 16h18

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

celebração

Bruna Marquezine comemora 30 anos com festa luxuosa na Ilha Fiscal, no Rio

Os preparativos para o evento, que receberá cerca de 200 convidados, começaram na última quarta-feira (13)

15.08.25 19h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda