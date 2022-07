Ao se passar por filho de Drake, homem é preso após invadir casa do rapper

Um grande susto atingiu a vida do cantor Drake na última semana. Um homem foi preso após invadir a casa do rapper Drake, em Beverly Hills e se passou por filho do cantor. A polícia foi acionada e o impostor foi detido já perto da piscina da mansão.

De acordo com o TMZ, o homem, de apenas 23 anos, alegou que Drake era seu pai e que ele estaria aguardando o artista voltar para casa. Ele foi preso por invasão de propriedade. O rapper não estava na mansão, avaliada em US$ 75 milhões, o equivalente a R$ 406 milhões na atual cotação.

