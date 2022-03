‘Impostor’ da Rússia conversa com governo britânico fingindo ser primeiro-ministro da Ucrânia

O governo britânico descobriu um suposto esquema russo realizado com o objetivo de recolher informações sobre a política externa da Ucrânia. Um homem teria se passado pelo primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, e conseguiu contato com o secretário da Defesa britânico, Ben Wallace, nesta quinta-feira (17). As informações são da SIC Notícias.

Uma fonte revelou à Sky News que o indivíduo “esforçou-se muito” para que acreditassem que ele fosse quem alegava ser e teve até o cuidado de colocar uma bandeira da Ucrânia como pano de fundo durante a conversa. Recorreu, inclusive, a detalhes falsos, que alegava serem da embaixada ucraniana, para parecer autêntico. Porém, com dez minutos de chamada, Wallace começou a suspeitar do homem.

O secretário de Defesa do Reino Unido estava de visita à Polónia, onde anunciou a instalação do sistema de mísseis Sky Sabre, e considerou as questões suspeitas. Em determinado momento, o impostor perguntou: “Recebeu a substância que enviámos?”, mas o Wallace respondeu que não sabia do que ele estava falando.

Durante a conversa, o homem também mencionou vários nomes que o secretário de defesa nunca tinha ouvido falar e terminou a chamada imediatamente. O Ministério da Defesa decidiu tornar pública a chamada fictícia para expor a tática.

Ben Wallace ordenou um inquérito com caráter urgente para apurar as causas da violação de segurança.