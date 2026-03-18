Antes de 'Arirang', relembre o que cada membro do BTS fez durante a pausa

O grupo sul-coreano BTS se prepara para o retorno oficial após quase quatro anos de pausa. A volta do septeto está marcada para esta sexta-feira (20), com o lançamento do álbum “Arirang”, conforme anunciado pela Big Hit Music. O hiato ocorreu entre 2022 e 2025, período em que Jungkook, Suga, V, Jimin, RM, J-Hope e Jin cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, finalizado em junho de 2025.

Mesmo antes do comeback oficial, os artistas já haviam se reunido publicamente em julho de 2025, durante uma transmissão ao vivo na plataforma Weverse, que celebrou os 12 anos do grupo e reuniu cerca de 8 milhões de fãs simultaneamente.

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Durante o período afastados das atividades em grupo, os integrantes apostaram em carreiras individuais, com lançamentos musicais, turnês e produções audiovisuais.

Jungkook

Durante o período, Jungkook apresentou o álbum “GOLDEN”, com 11 faixas em inglês e músicas como “Seven”, “3D” e “Standing Next to You”. O projeto alcançou forte desempenho comercial. Em 2024, também estrelou o documentário “JUNG KOOK: I AM STILL”. Após deixar o serviço militar, participou da segunda temporada da série “Are You Sure?!”, ao lado de Jimin.

Suga

Suga lançou, em 2023, o álbum “D-DAY”, com faixas como “Haegeum” e “People Pt.2”. O trabalho marcou o encerramento de sua trilogia como Agust D e deu origem à sua primeira turnê mundial solo, que reuniu milhares de fãs. O artista também atuou como embaixador global de marcas como Valentino e Samsung.

Taehyung

Taehyung, conhecido como V, lançou o single “FRI(END)S”, que liderou paradas em diversos países. Em 2024, apresentou o fotolivro “TYPE 1”, acompanhado de exposição internacional. Após o retorno do serviço militar, ampliou sua atuação como embaixador global de marcas como Celine e Cartier.

Jimin

Jimin apresentou o álbum “MUSE”, com sete faixas. O single “Who” alcançou destaque nas paradas internacionais. O trabalho também incluiu músicas como “Slow Dance” e “Closer Than This”. Durante o período, também participou de ações promocionais voltadas ao público.

RM

RM lançou o álbum “Right Place, Wrong Person”, com 11 faixas e mistura de gêneros musicais. Após concluir o serviço militar, apresentou o projeto audiovisual “Monologue”, que serviu de base para a turnê “Indigo & Beyond”, com apresentações em espaços culturais ao redor do mundo.

J-Hope

J-Hope manteve a conexão com a dança e o hip-hop com lançamentos como “HOPE ON THE STREET VOL. 1”. Após o retorno, divulgou singles e o álbum “Hope on the Stage”, que impulsionou uma turnê mundial encerrada com apresentação em estádio na Coreia do Sul.

Jin

Jin deu início à trajetória solo com o álbum “Happy”, lançado em 2024, seguido por “Echo”, em 2025. O artista também realizou a turnê “Runseokjin”. Durante o período, a música “Super Tuna” voltou a ganhar destaque em plataformas digitais e paradas internacionais.