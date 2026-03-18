Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Antes de 'Arirang', relembre o que cada membro do BTS fez durante a pausa

Grupo lança novo álbum após serviço militar; membros investiram em projetos solo

Hannah Franco
fonte

Relembre o que BTS fez durante pausa antes do novo álbum (Divulgação)

O grupo sul-coreano BTS se prepara para o retorno oficial após quase quatro anos de pausa. A volta do septeto está marcada para esta sexta-feira (20), com o lançamento do álbum “Arirang”, conforme anunciado pela Big Hit Music. O hiato ocorreu entre 2022 e 2025, período em que Jungkook, Suga, V, Jimin, RM, J-Hope e Jin cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, finalizado em junho de 2025.

Mesmo antes do comeback oficial, os artistas já haviam se reunido publicamente em julho de 2025, durante uma transmissão ao vivo na plataforma Weverse, que celebrou os 12 anos do grupo e reuniu cerca de 8 milhões de fãs simultaneamente.

VEJA MAIS

image BTS anuncia retorno após hiato e fará apresentações inéditas em programa de Jimmy Fallon
A presença marca a primeira aparição do grupo em programas noturnos desde 2021

image Janja recebe presente de Jin, do BTS, durante visita oficial à Coreia do Sul
Primeira-dama acompanha agenda do presidente Lula no país asiático; cantor enviou gin autografado criado por ele

Durante o período afastados das atividades em grupo, os integrantes apostaram em carreiras individuais, com lançamentos musicais, turnês e produções audiovisuais.

Jungkook

Durante o período, Jungkook apresentou o álbum “GOLDEN”, com 11 faixas em inglês e músicas como “Seven”, “3D” e “Standing Next to You”. O projeto alcançou forte desempenho comercial. Em 2024, também estrelou o documentário “JUNG KOOK: I AM STILL”. Após deixar o serviço militar, participou da segunda temporada da série “Are You Sure?!”, ao lado de Jimin.

Suga

Suga lançou, em 2023, o álbum “D-DAY”, com faixas como “Haegeum” e “People Pt.2”. O trabalho marcou o encerramento de sua trilogia como Agust D e deu origem à sua primeira turnê mundial solo, que reuniu milhares de fãs. O artista também atuou como embaixador global de marcas como Valentino e Samsung.

Taehyung

Taehyung, conhecido como V, lançou o single “FRI(END)S”, que liderou paradas em diversos países. Em 2024, apresentou o fotolivro “TYPE 1”, acompanhado de exposição internacional. Após o retorno do serviço militar, ampliou sua atuação como embaixador global de marcas como Celine e Cartier.

Jimin

Jimin apresentou o álbum “MUSE”, com sete faixas. O single “Who” alcançou destaque nas paradas internacionais. O trabalho também incluiu músicas como “Slow Dance” e “Closer Than This”. Durante o período, também participou de ações promocionais voltadas ao público.

RM

RM lançou o álbum “Right Place, Wrong Person”, com 11 faixas e mistura de gêneros musicais. Após concluir o serviço militar, apresentou o projeto audiovisual “Monologue”, que serviu de base para a turnê “Indigo & Beyond”, com apresentações em espaços culturais ao redor do mundo.

J-Hope

J-Hope manteve a conexão com a dança e o hip-hop com lançamentos como “HOPE ON THE STREET VOL. 1”. Após o retorno, divulgou singles e o álbum “Hope on the Stage”, que impulsionou uma turnê mundial encerrada com apresentação em estádio na Coreia do Sul.

Jin

Jin deu início à trajetória solo com o álbum “Happy”, lançado em 2024, seguido por “Echo”, em 2025. O artista também realizou a turnê “Runseokjin”. Durante o período, a música “Super Tuna” voltou a ganhar destaque em plataformas digitais e paradas internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bts

Arirang

música

k-pop
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SEM NOÇÃO

'Você não tem?', rebate Ana Castela após internauta apontar parte íntima marcada em look

Parte do público saiu em defesa da sertaneja após comentário publicado em vídeo do Tik Tok

18.03.26 17h00

SEM PAPAS NA LÍNGUA

Roberta Miranda afirma que mulheres lésbicas sentem mais prazer no sexo: ´É simples'

Cantora comentou publicação sobre pesquisa envolvendo prazer feminino

18.03.26 16h35

FIM DO MISTÉRIO!

Duda Beat assume que está se envolvendo com ator da Globo

Cantora e ator foram vistos juntos em evento no Rio e já vinham sendo apontados como casal desde o início do ano

18.03.26 16h14

MÚSICA

Maneva repete parceria com Lauana Prado em novo single 'No Sofá Da Sala'

A composição descreve o desgaste de uma relação que começou com forte paixão e se perdeu na rotina

18.03.26 12h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

'AMANDO!'

Juju do Pix coloca silicone após retirar óleo mineral do rosto; veja o antes e depois

Influenciadora passou por cirurgia em São Paulo e colocou próteses de 550 ml em cada mama quatro meses após procedimento facial

18.03.26 21h11

RAINHA DE BATERIA

Juliana Paes comenta meme da Viradouro: 'Tava tendo um troço'

Atriz reagiu à repercussão do vídeo após vitória da Viradouro no Carnaval 2026

18.03.26 23h30

tecnologia

Val Kilmer, que morreu em 2025, estrelará novo filme por meio do uso da IA

As Deep As The Grave narra a história real dos arqueólogos Ann e Earl Morris

18.03.26 22h13

RACHOU?

BBB 26: Milena se afasta de Ana Paula e perde apoio do público

Clima entre aliadas muda após Paredão e sister passa a ser alvo de críticas nas redes

18.03.26 20h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda