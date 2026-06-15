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Anne Schedeen, atriz de 'Alf, o ETeimoso', morre aos 77 anos

Estadão Conteúdo

Anne Schedeen, conhecida por interpretar Kate Tanner na série Alf, o ETeimoso, morreu aos 77 anos. A notícia foi divulgada pela família na noite do último domingo, 14, em uma publicação na página oficial da atriz no Facebook. A causa da morte não foi informada.

No comunicado, os familiares destacaram que Anne deixa um legado marcado pela criatividade, pelo humor afiado, pelo amor à família, pela dedicação aos cães resgatados e pela paixão por boas histórias. "Estamos desolados sem ela", escreveram.

A atriz ganhou projeção internacional ao viver Kate Tanner em Alf, o ETeimoso, série de sucesso exibida no fim dos anos 1980. A trama acompanha Gordon Shunway, um extraterrestre do planeta Melmac que cai na garagem da família Tanner. Após ser apelidado de Alf, o visitante é acolhido pelos moradores da casa e passa a integrar a família.

Anne Schedeen deixa o marido, Christopher Barrett, com quem era casada há 55 anos, a filha Taylor Barrett, além de outros familiares e amigos. A família pediu que, em vez do envio de flores, admiradores façam doações para a organização Habitat for Humanity, uma das causas apoiadas por ela.

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