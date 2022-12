Anne Heche: laudo final da autópsia revela que acidente fatal não foi causado por uso de drogas

O laudo da autópsia no corpo da atriz Anne Heche, falecida aos 53 anos em 12 de agosto deste ano, revelou que ela não estava sob efeito de drogas ou fazia uso de álcool no momento do acidente de carro, no dia 5 de agosto. A atriz teve morte cerebral, mas ainda ficou com o coração batendo por dois dias para encontrar um doador compatível. As informações são do Estadão.

A substância encontrada em seu sangue coletado para análise, após a colisão, era "benzoilecgonina", um metabólito inativo da cocaína, que em termos gerais serve de estimulante para o sistema nervoso central. Também foi encontrado em sua urina "fentanil", um opióide forte, mas foi constatado que foi aplicado no hospital para tratamento de dor.

Anne ficou famosa por interpretar filmes clássicos como "Psicose" de 1998, dirigido por Gus Van Sant; "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" lançado em 1997 pelo diretor Jim Gillespie, e "Seis Dias, Sete Noites", sucesso de 1998, com roteiro e direção de Ivan Reitman.