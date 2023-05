Anna Suav, Bruna BG e TLust concorrem ao Prêmio RAP Brasil com 'melhor música' e 'artista revelação'

Os artistas paraenses Anna Suav, Bruna BG e TLust estão concorrendo ao Prêmio RAP BRASIL, nas categorias "Melhor Música" e "Artista Revelação", respectivamente. A premiação é uma das maiores do cenário com destaques ao talento do rap nacional e acontece hoje, 25, com transmissão ao vivo direto dos estúdios da ONErpm.

A MC, poeta e produtora cultural Anna Suav destaca a importância da indicação ao prêmio e por ser junto com a Bruna BG as mulheres que representam a região Norte. "Esse prêmio significa mais uma etapa do que nos propomos com esse trabalho. Quando pensamos no conceito dele, pensamos em levar a nossa vivência a partir da raça, do gênero e do território", destacou.

"Por isso ele fala das histórias das mulheres negras amazônidas, fazendo a conexão da Região Norte, uma vez que eu, Anna, sou nascida em Manaus e Bruna é nascida em Breves, no Marajó. Para nós, esse conceito que também é vida, ultrapassar as fronteiras é muito importante, para mostrarmos o quanto a nossa música está em lugar de paridade com o cenário nacional", completou.

Anna e Bruna concorrem com a música “Mercancías” lançada em julho de 2022 com videoclipe. A letra tem denúncia e poesia e está presente no álbum Ritual das Candeias. "Isso representa o resultado de um trabalho coletivo muito significativo. É uma faixa que fala sobre o abuso de meninas e mulheres nas comunidades ribeirinhas, algo infelizmente ainda recorrente na Região Norte. E o Rap é isso, fazer denúncias por meio da arte, da música, a colocar à luz situações 'normalizadas', mas que não são normais", pontuou.

De acordo com a artista, esse é um compromisso da dupla. Anna aproveita e faz o convite ao público paraense para assistir a premiação e agradeceu o apoio no trabalho que está sendo feito na cena. "O meu recado 'pro' nosso querido público paraense é de gratidão por todo acolhimento e carinho em tudo que lançamos. E que a gente siga juntos, pois o apoio do nosso público, do nosso estado, da nossa região, é tudo pra gente! Esse reconhecimento aqui é fundamental 'pra' que a gente chegue em outros espaços, levando nossa arte Brasil afora", finalizou.

O organizador do prêmio, Michel Chermont ,é professor e produtor. Para ele, a importância do prêmio de ter artistas da Amazônia concorrendo nas categorias, reflete o comprometimento em dar visibilidade às produções fora do eixo Sul-Sudeste. "O Prêmio Rap Brasil é um projeto que busca conectar a cultura hip-hop no Brasil todo e também moldar uma premiação mais diversa e inclusiva... A nossa missão no Prêmio é valorizar indivíduos, obras e regiões que, por diversos anos foram invisibilizadas no circuito de premiações, entendendo o rap nos seus contextos plurais. Ter artistas como a Bruna BG, Anna Suav e Tlust concorrendo é sinal que a nossa missão está sendo cumprida", falou.

Chermont fala em nome da equipe e ressalta que acredita que a premiação é uma forma de parabenizar o trabalho de várias pessoas que fazem o movimento acontecer de fato e, por isso, convida outros artistas e o público local a prestigiá-los. "É um registro histórico para as próximas gerações, que, ao olhar 'pra' trás, possam ver as tendências e obras magníficas que foram feitas em um determinado ano. Espero que todos de Belém assistam a nossa cerimônia e a apresentação da Bruna e da Anna que estão maravilhosas. Que acolham não só elas, mas todos os artistas do Norte que estão ocupando diversos espaços importantes", concluiu.

Serviço

Evento: Prêmio RAP Brasil

Data: quinta-feira, 25.

Horário: 20h

Transmissão online: Youtube