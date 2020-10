'Aniversário de satanás', diz Flávia Camargo sobre Halloween

A influencer Flávia Camargo, mulher do sertanejo Luciano Camargo, publicou nesta sexta-feira (30) em seu perfil no Instagram uma crítica longa sobre o Halloween, o famoso Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro. Para ela, a data é o “dia ideal para quem quer fazer sacrifícios e pactos satânicos”.

No post, Flávia aparece vestida de Malévola, a bruxa da história de A Bela Adormecida. A foto é de seis anos atrás e ilustra uma justificativa da influenciadora digital para não celebrar mais a data por conta de sua religião.

“Sempre fui daquelas que brinca, participa e curte com as filhas… E achava que a festa das bruxas, era só uma festinha, para brincar, sair pelo condomínio pedindo doces”, escreveu. “Mal sabia eu que estava introduzindo de forma lúdica o ocultismo na vida de minhas filhas”, continuou Flávia.

A influencer prosseguiu: “Porem, depois da festa de 2014, o Espírito Santo me incomodou de forma que eu não podia mais ignorar ou pensar que fosse algo inofensivo, e fui procurar a origem do Halloween… Poderia contar tudo o que descobri sobre os celtas e druidas e suas intenções com este dia, mas basta dizer que, é uma festa pagã, onde eram invocados demônios, espírito de morte, bruxos, tudo o que fosse do mal”.

No texto, várias passagens bíblicas foram usadas para ilustrar o argumento. “Para o mundo espiritual tem peso, e é para valer, é o dia de consagração e santificação das bruxas, para os satanistas, é o dia do aniversário de satanás. O que eu fazia era profanação, abominação pesada para Deus”, Flávia completou.