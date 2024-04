Aniversário de 112 anos do Cine Olympia tem visita de produtores culturais e gestores

A comemoração dos 112 anos do Cine Olympia, um dos cinemas de rua mais antigos do Brasil, teve na manhã desta quarta-feira (24/04) uma visita de críticos de cinema, produtores e diretores de filmes e gestores públicos para verificarem o andamento das obras. Ao cinema fundado em 24 de abril de 1912 está sendo totalmente reformado e servirá como um espaço para diversas atividades culturais em Belém. As obras iniciaram em fevereiro deste ano e têm previsão de duração de 12 meses.

Dentre os participantes da visita estiveram o ex-presidente da Associação Paraense de Críticos de Cinema (APCC), Pedro Veriano, a jornalista, crítica e pesquisadora Luzia Alvares Miranda, o crítico Marco Antônio Moreira, a cineasta Jorane Castro e o produtor Januário Guedes. O prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, a presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Inês Silveira, e o 1º secretário da Câmara Municipal de Belém (CMB), vereador Állan Pombo.

“O Cine Olympia revitalizado conta como um presente à população, porque temos uma memória afetiva de nós belenenses com o cine. Nós temos uma gratidão à história, porque temos uma das salas de cinema de rua mais antigas do Brasil. Essa revitalização vem para que a população consiga ter acesso a uma sala de cinema totalmente revitalizada, um espaço para visitas guiadas, para as escolas, para os turistas, e para a população que queira conhecer um pouquinho da história desse cinema”, detalhou a presidente Inês Silveira.

Segundo Silveira, a reabertura do cinema para funcionamento está prevista para ocorrer em maio de 2025, antes da realização da COP30. A gestão do espaço será compartilhada entre Prefeitura e a Associação Paraense de Críticos de Cinema (APCC). “Após a entrega do cinema totalmente revitalizado, é a população que ganha mais um espaço de entretenimento”, complementou.

O Cinema Olympia, localizado na rua Arcipreste Manoel Teodoro, no centro de Belém, atravessou vários períodos da história cinematográfica nacional e internacional. Em 2006, após o grupo proprietário anunciar que fecharia o espaço, o cinema foi adquirido pela Prefeitura de Belém, após mobilização da classe artística. Em 2012, o equipamento cultural foi declarado integrante do Patrimônio Histórico e Cultural de Belém.

O imóvel será totalmente recuperado, preservando a história do espaço, que possui 500 lugares e ainda guarda a sala de projeção de filmes, que será restaurada para que o público conheça o processo de exibição dos longas metragens.

A requalificação do Cinema Olympia é uma realização da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da FUMBEL, em parceria com o IPHAN, viabilizada por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura. O projeto é coordenado pelo Instituto Pedra e tem Patrocínio Master do Instituto Cultural Vale e Copatrocínio do Banco da Amazônia.