Anitta é hospitalizada; Gkay e Murda Beatz, namorado da cantora, estão no hospital acompanhando

Na noite desta segunda-feira, 18, a cantora Anitta, 29 anos, foi hospitalizada, mas a razão ainda não foi comunicada oficialmente à imprensa e nenhuma atualização foi feita em suas contas oficiais. No quarto do hospital o namorado e produtor canadense Murda Beatz e a amiga e influenciadora digital Gkay apareceram nos stories da cantora.

Gkay informou pelo stories do Instagram que estava tudo bem e posteriormente atualizava os fãs do que aconteceu. Ela apareceu conversando e brincando com o namorado da cantora, enquanto Anitta gravava os vídeos.

Acamada, a cantora postou em uma sequência de stories: "o melhor enfermeiro" e a "melhor amiga que você pode ter no hospital", fazendo referência à foto do namorado deitado ao lado dela e ao vídeo da Gkay fazendo situações engraçadas no quarto do hospital, respectivamente.

Segundo informações da revista Quem, ainda na segunda, 18, Anitta teria sido vista abatida, desembarcando no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A cantora fez shows na europa e o último foi em Portugal na noite de domingo, 17. Ainda segundo a revista, Anitta agradeceu aos fãs internacionais e falou sobre o cansaço que sentiu ao longo da turnê.

"Juro por Deus que pensei que não conseguiria, mas eu fiz em 30 dias, 20 países, 14 shows, 2 videoclipes, entrevistas, desfiles de moda. Meu anjo da guarda estava cuidando de mim. Eu nunca vou repetir isso de novo (só se eu tiver 2 dias de folga entre cada show), mas eu definitivamente nunca vou esquecer", disse a cantora em post do Instagram.

Anitta revelou recentemente por meio do Twitter que foi diagnosticada com endometriose. No entanto, até o momento, não há informações se este é o motivo da internação da cantora. A última atualização de Anitta no Instagram foi imagens dos shows. Confira: