Anitta deixa seguidores babando ao fazer o 'quadradinho' com short cavado

A ousadia oparece que já está no DNA de Anitta, e essa também tem sido a tônica da sua carreira. Durante as gravações do remix de Girl From Rio, hit de trabalho recém-lançado, a cantora mostrou cenas dos bastidores feitas em um estúdio, onde aparece vestindo um shortinho que nada tinha de discreto e que certamente fez a alegria dos fãs ao verem a funqueira rebolar no compasso do famoso "quadradinho".

No vídeo, compartilhado no Tik Tok, o short rasgado no bumbum deixa a calcinha em evidência. Mas nada que limite o rebolado da musa de Honório Gurgel, que, prontamente, desce até o chão. Meio mundo enlouquecido à parte, houve quem se mostrasse indignado nos comentários da postagem. “Vindo dessa mulher essas baixarias não é novidade”, disparou uma internauta.

Mas logo vem um admirador e deixa o placar empatado: “Anitta gostosa, deliciosa, rebola pro pai. Tu és uma mulher admirável, joia valiosa de diamante, sereia do mar, monumento escultural, magnífica”

Com fama de baladeira e namoradeira, Anitta revelou recentemente, em uma live comandada pelo colombiano Alex Sensation, que está comprometida com o bilionário norte-americano Michael Chetrit, empresário do setor imobiliário e herdeiro de uma fortuna estimada em US$ 6 bilhões, segundo informações da jornalista Fábia Oliveira.

“Eu tenho namorado! Como você sabe? Ah é! Eu esqueci que tinha te contado! Pode dizer, não tem problema. Imagina se venho aqui e brinco que não tenho? Tinha estragado toda a estratégia (risos). Oh! Marido eu não tenho! Não tenho marido!”.

Sobre as festas memoráveis que costuma dar, principalmente quando o assunto envolve o seu aniversário, que chegam a durar dias, ela minimizou: "Faz dois anos que não comemoro aniversário. Sinto tanta falta! Mas sou boa em fazer festa. E as festas comigo não são estas de ficar ali, tirar foto com o celular. Primeiro que nas minhas festas é proibido entrar celular. Porque assim as pessoas fazem o que querem e ninguém sabe depois. Podem fazer tudo! Não só tirar a camisa!”.

Anitta e Michael foram vistos juntos pela primeira vez no aniversário de 28 anos da pop star, comemorado em um restaurante de Miami no dia 30 de março. Apesar de já ter anunciado o romance, ela prefere não expor muito detalhes da relação.