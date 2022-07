Anitta chama Marina Silva de 'presidenta dos sonhos'

Poucos dias após declarar seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022, Anitta chamou a pré-candidata a deputada federal por São Paulo e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) de "presidenta dos sonhos".

A interação entre as duas começou no Twitter, com Marina reproduzindo um vídeo de Anitta recitando um poema de sua autoria. A parlamentar escreveu: "Pra mim, é uma honra ver e ouvir meu poema declamado por grandes artistas brasileiros e personalidades relevantes da nossa sociedade (primeira versão está fixada no feed), fiquei muito feliz em receber esse trecho declamado por você Anitta, obrigada!".