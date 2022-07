Anime Geek 10 anos; evento tem programação especial com dubladores do filme Harry Potter

O Anime Geek reúne em Belém amantes da cultura pop, tecnologia, jogos e audiovisual. O evento comemora 10 anos em 2022 e, este ano, homenageia o universo de Harry Potter, que completou 20 anos. Neste sábado, 9, e domingo, 10, na Uninassau, localizada na travessa Quintino Bocaiúva, 1808, em Nazaré a programação reúne: cosplay, apresentação de espetáculo, concurso de K-play, torneios mobiles, salas temáticas e conta com a participação especial de dubladores, entre eles: Charles Emmanuel e Luisa Palomanes, as vozes brasileiras de Rony Weasley e Hermione Granger.

Thyago Andrade, 36 anos, é auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) e apaixonado pelo universo Geek. Por isso, tornou-se apresentador do Anime Geek desde a fundação. "O Anime Geek nasceu em 2012 e fez seu primeiro evento exatamente onde hoje é localizada a faculdade Uninassau - na época Colégio Moderno. Eu, o coordenador Rai Moraes e um outro amigo, numa noite de muita conversa, risada e resenha sobre o que fazia sucesso no mundo Geek na época [pensamos]: e se fizéssemos um evento Geek? A coordenação foi mudando ao longo dos anos e chegou a atual configuração com os produtores: Helen Silva, Rai Moraes, Douglas Nogueira, Hanna Nogueira e Léo Gouveia", relembrou.

A dubladora Luisa Palomanes é a voz brasileira de Hermione Granger, em Harry Potter. (Reprodução / Patrick Gomez)

Para esta edição, Thyago destaca que a programação abrange vários gostos, desde o K-pop, passeando pela Disney até os jogos on-lines. Além de apresentar e homenagear os dubladores de Rony Weasley, Charles Emmanuel e Hermione Granger, Luisa Palomanes, já que a atração principal e temática mais ampla do evento é Harry Potter. "Teremos também a influencer Pandagelica representando o K-POP, o Streamer Gordox para o pessoal dos e-sports, a cosplayer Juliana Lopez e também o Rapper VMZ. Além disso, o espetáculo teatral 'Moana - Um mar de aventuras', show da banda Dead Mushroom, concursos de K-POP e Cosplay. Salas temáticas, apresentação do grupo Game Over fazendo jogos de improviso teatral, torneio de League of Legends: Wild Rift e muito mais", destacou a programação.



O público pode esperar uma edição melhor que a anterior, afirmou Thyago. Relembrando a última edição que foi feita no contexto de recuperação do ápice da pandemia de covid-19, com apenas um dia, a expectativa para a edição de 2022 é alta, disse. "Agora estamos voltando ao nosso normal, fazendo uma edição com dois dias de diversão. Muita energia, dedicação e determinação para lidar com os obstáculos que surgiram, vêm sendo dedicados à realização desta edição. É com muito carinho que estamos festejando a realização de mais uma edição, principalmente num ano tão especial quanto este em que completamos 10 anos de estrada", arguiu.

Thyago reforça o convite aos fãs e consumidores da cultura Geek e destaca que a capital paraense tem esse público, que é muito presente e que o motivou junto com os demais organizadores a manter a tradição do evento. "Sem dúvida que a cultura Geek é forte em Belém, e - sim - o Anime Geek é um reflexo disso. O Anime Geek nasceu em 2012, mas existem eventos do ramo na cidade desde 2000, 2001 se não me engano", comentou.

"Os filmes que estão contidos dentro do universo Geek sempre são sucesso de bilheteria por aqui, em todos os shoppings. No centro da cidade e na periferia vemos novos negócios apoiados no mundo Geek surgindo. O consumo de material relacionado é percebido nas ruas, nos shoppings (quem nunca viu uma galerinha de cosplay por aí?), na internet, em todos os cantos. O Geek ocupa um espaço enorme, em Belém isso não seria diferente", finalizou.

Serviço

Evento: Anime Geek

Data: 9 e 10 de julho (sábado e domingo, respectivamente)

Horário: de acordo com a programação

Entrada: Ingressos R$30,00 pelo site oficial do evento.

Programação: pode ser acompanhada no Instagram @animegeekoficial