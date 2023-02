Animação ‘Turma da Bola’ traz novo episódio sobre a volta às aulas

O desenho animado da “Turma da Bola” lança o novo episódio sobre a volta às aulas, neste sábado, 11, no canal próprios da atração no Youtube e nas plataformas de música. A produção infantil une futebol, música e entretenimento com o objetivo de conectar pais e filhos e promover a diversidade e o espírito esportivo.

Os lançamentos anteriores trazem dois convidados especiais: o primeiro, uma homenagem ao ex-jogador e pentacampeão Denílson Show, lançado durante a Copa do Qatar, e o segundo, com o cantor Michel Teló, que, além de cantar a música tema, participa do episódio. A música do episódio foi composta pela cantora e criadora de conteúdo infantil Elisa Gatti, conhecida como “A Mãe Musical”.

Além disso, o penúltimo episódio fala sobre a presença feminina no futebol com a personagem Dêde Defesa, líder do grupo que é admirada por defender o time com garra.

Turma da Bola (Divulgação)

“Queremos ajudar a construir um mundo onde as mulheres possam jogar futebol, um desenho onde crianças negras se identifiquem com os personagens. Estamos evoluindo em várias questões de diversidade, mas ainda precisa ser feito muito. Todo mundo pode jogar futebol”, explica Guilherme Alf, escritor e relações públicas que criou o projeto.

Além de muita diversão, futebol e música, a Turma da Bola tem cinco conceitos que permeiam o design, conceito e narrativa: vida saudável, família, diversidade, espírito esportivo e desenvolvimento. Cada personagem possui características peculiares e, ao mesmo tempo, cotidianas. São eles: Gogo Goleiro, Dedê Defesa, Pepedalada, Bugol e Cacá Caneta.

A Turma da Bola nasceu da necessidade de falar de futebol, que é paixão nacional, e de produzir um material educativo para as crianças com narrativas atuais e importantes.

O Turma da Bola é distribuído pela GTS e pela Virgin, empresas da Universal Music.