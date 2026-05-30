Animação brasileira Amadeo e o Hipotético Mundo Novo é selecionada para Festival de Shangai

A animação brasileira Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Brenda Lígia e Edu Felistoque, foi selecionada para ser exibida no Festival Internacional de Cinema de Shangai, na China, no próximo dia 15 de junho.

O filme remonta a uma realidade em que, no Brasil do século 19, em meio à escravidão, um menino africano chamado Amadeo inventa uma câmera fotográfica antes de seus criadores na Europa, e usa o aparelho para ajudar na libertação de escravos, ao mesmo tempo em que vive uma história de amor com a filha de um homem poderoso.

O elenco de vozes de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo

Diversos atores conhecidos emprestam suas vozes para o longa-metragem. Confira a lista abaixo:

Sérgio Menezes Naruna Costa Paolla Oliveira Antônio Fagundes Edmilson Filho Mateus Solano Tiago Abravanel Adriana Lessa Igor Cotrim Léa Garcia Brenda Lígia (Diretora de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo)