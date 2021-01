Angélica aparece ao lado da namorada do filho mais velho, Joaquim

Angélica e a namorada do primogênito, Joaquim, de 15 anos, parecem estar se dando bem. A apresentadora posou com o rosto coladinho com a nova nora, Manoela Esteves, e elogiou a beleza da adolescente. No post da foto tirada durante o réveillon da família em Angra dos Reis, no Rio, a global comentou: “Gata”.

Manoela não é a primeira namorada de Joaquim. Em 2019, no Rock in Rio, o filho de Angélica e Luciano Huck foi fotografado com a então namorada Isabella Hohn. Na época, a mãe apresentadora admitiu que sentia um pouco de ciúme ao saber do primeiro amor do filho.

Em dezembro, Angélica contou que não sente ciúmes da nova relação de Joaquim: "Até me surpreendi com isso. Achei que teria ciúme quando ele começasse a namorar, mas descobri em mim mesma uma coisa totalmente diferente. Acho bom vê-lo feliz, quero agregar, quero conhecer".