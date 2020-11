Angela Ro Ro diz que namorada pegou covid-19 fazendo sexo com outra

Por uma publicação em seu perfil no Instagram a cantora Angela Ro Ro afirmou que sua namorada, Verônica Menezes, foi diagnosticada com covid-19 após fazer sexo com outra pessoa. Com isso, a cantora, de 70 anos, acusou a produtora cultural, de 40 anos, de traição.

"Sinto muito comunicar que a minha ex-namorada se contaminou com covid-19 ao fazer sexo com outra pessoa. Peço oração por sua saúde. Grata!", escreveu a artista.

Angela disse, ainda que está em isolamento desde fevereiro. A cantora afirmou, ainda que postou o texto para “informar que sexo transmite covid-19”. No entanto, até o momento, a conclusão dos cientistas é que o Sars-CoV-2, responsável pela covid-19, não pode ser transmitido sexualmente. Os estudos também não constataram a transmissão do novo coronavírus pelo suor.