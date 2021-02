Andressa Urach retoca tatuagem e deixa bumbum à mostra: ‘Pecado é julgar’

Antes de romper totalmente com a Igreja Universal, Andressa Urach parecia estar disposta a iniciar um tratamento para remover as suas tatuagens. Mas, a nova versão da miss bumbum resolveu deixar de lado o antigo pensamento e permitiu que aflorasse a paixão pelos ‘rabiscos’.

No último sábado (20), Urach passou cinco horas em um estúdio em Porto Alegre retocando as tatuagens antigas. Ela decidiu mostrar o resultado final em suas redes sociais e aproveitou para criticar os julgamentos que tem recebido de alguns seguidores.

"Ficou linda minha tattoo! Retocando a minha tatuagem da perna. Primeira etapa concluída! Eu amei", escreveu na legenda da publicação feita no Instagram.

No clique, a influencer deixou escapar uma parte do seu bumbum e, antes que recebesse críticas dos internautas, ela rebateu: "Pecado é julgar e machucar as pessoas com as palavras".