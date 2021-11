Andressa Urach posa com o marido e fala da gravidez: 'Fase de sentir fraqueza'

Andressa Urach está curtindo a gravidez do filho, Leon, fruto de sua relação com Thiago Lopes. A modelo posou com o marido e compartilhou o que vem sentindo durante a gestação.

“Graças a Deus os enjoos passaram. Mas agora estou na fase de sentir fraqueza! Às vezes parece que vou desmaiar. Acho que o Leon está comendo minha comida toda e não está deixando nada para a mamãe”, escreveu em seu perfil no Instagram.

Andressa também refletiu sobre as expectativas sobre sexo do bebê: “Eu queria uma menina, já que já tinha o Arthur, mas sempre tive um sexto sentido de que dizia que eu seria mãe só de menino! Antes de engravidar, falei isso para meu esposo. E acho que depois do Leon nascer, se eu tentar uma menina vai vir mais um menino”.