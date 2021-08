Andressa Urach está grávida e marido comemora: 'Família cristã, sim'

Andressa Urach vai ser mamãe pela segunda vez! O marido da ex-Miss Bumbum anunciou neste sábado nas redes sociais que ela está esperando um filho do casal. "Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida!! Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo. Família cristã, sim!", postou Thiago Lopes.

Andressa tem 33 anos e já é mãe de Arthur. Ela e o empresário Thiago se casaram em dezembro do ano passado.