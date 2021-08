Andressa Urach diz que Bolsonaro deveria processar Anitta por críticas

Andressa Urach, de 33 anos, mais uma vez soltou o verbo e detonou a cantora Anitta, de 28 anos, pelas críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) devido à insistência na adoção do voto impresso para as eleições de 2022. Ela alega que a cantora deveria ser processada por ofender o presidente da república e debochou da estátua de cera que a artista ganhou nos Estados Unidos.

Por meio dos stories, no Instagram, a modelo explicou que criticou Anitta pela revolta ao vê-la ofender Jair Bolsonaro. Ela, inclusive, sugeriu que o presidente da república entre um processo contra a cantora por difamação. "Gente, quando falei dar um biscoitinho pra Anitta, eu falei porque estava revoltada de ver ela ofendendo o presidente, achei isso uma falta de respeito, acho que ele tinha que processar ela. Não é por ser uma pessoa pública que ela pode ficar falando o que bem entende, ainda mais ofendendo da maneira que foi ofendido", explicou a ex-miss bumbum.

Andressa reforçou que a liberdade de expressão presente na constituição federal não pode ser usada para atacar a ninguém. "A gente tem direito a liberdade de expressão e acho que o que está acontecendo com o presidente é um absurdo. É muito feio as pessoas ofenderem [ele]. Acho que ele deveria processar todo mundo que o chama de genocida. Acho isso um absurdo porque as pessoas não sabem o que estão falando", concluiu. cultu