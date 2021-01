Andressa Urach aparece diferente e revela procedimento estético

Andressa Urach publicou um vídeo em sua conta no Instagram nesta quarta-feira (13) onde aparece com as sobrancelhas bem escuras e os lábios inchados. A modelo contou que fez o procedimento de micropigmentação e não se incomodou em mostrar o resultado imediato, que nem sempre é mostrado pelas influenciadoras.

Mas, apesar de parecer estranho à primeira vista, Andressa garantiu que a pigmentação ainda deve clarear cerca de 40% nos próximos dias.

Andressa ainda brincou após ver perguntas nos comentários. Ela explicou que precisa descansar após o procedimento: “10 dias sem poder ‘namorar’ com a boca”.

E rebateu as críticas negativas: “Pecados são os maus olhos, o julgamento e a língua fofoqueira e mentirosa. Quem usa das palavras para machucar as pessoas”.