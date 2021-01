Andréia Sadi revela que ama funk e que não vai perder ‘BBB’: ‘jornalismo que lute’

Andréia Sadi garantiu que não irá perder o "BBB". A jornalista, em uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores do Instagram, disse que é "óbvio" que ela acompanhará o reality, que estreia dia 25, mesmo com sua rotina de trabalho intensa e a iminente chegada dos filhos, Pedro e João.

"Óbvio, amo. ‘Tava’ falando disso com os ‘migos’ editores hoje. O jornalismo que lute (‘tô’ brincando, gente, calma, mãe de gêmeos dá pra fazer tudo ao mesmo tempo)", respondeu Sadi, que anunciou a gravidez em outubro, aos 4 meses de gestação.

Além de responder perguntas sobre maternidade, a jornalista, um dos nomes mais importantes da Globo no noticiário político, mostrou um outro lado de sua personalidade por trás das câmeras, revelando ser fã de funk.

"Oxe! Não é que ouço, sei todas, amo. E só consigo fazer exercício com funk. E danço! Não agora que tô achando um máximo já conseguir levantar da cadeira kkkk mas me aguarde", afirmou ela a um seguidor que disse "ninguém acredita" que ela gosta do ritmo.