Andréia Horta posta nude e esconde os seios apenas com emojis

Andréia Horta fez um post ousado neste domingo (10), em seu perfil no Instagram. A atriz publicou um clique onde aparece tomando banho de sol na piscina, sem a parte de cima do biquíni, apenas com emojis de borboleta cobrindo os seios. Aparentemente, a parte de baixo do biquíni também foi dispensada.

“Vitamina teta”, brincou a atriz na legenda. Os comentários cobriram Andréia de elogios: "Linda", escreveu a colega Juliana Paes; "Gata gatérrima socorro", publicou Luisa Arraes. Um seguidor disse: “Dia a dia aqui de casa. Viver pelado é maravilha demais". E Andreia respondeu: "Aqui vivemos assim também!!!".