Andrea Bocelli anuncia dois shows no Brasil; saiba onde

O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou dois shows em São Paulo para os dias 21 e 22 de novembro de 2025, em turnê que celebra três décadas de carreira. Os concertos vão ocorrer na Mercado Livre Arena Pacaembu, antigo Estádio do Pacaembu, que foi revitalizado pela empresa de comércio eletrônico. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira, dia 7 de julho, pelo site da Eventim. Os preços vão de R$ 395 a R$ 7.900.

VEJA MAIS

Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor já realizou seis turnês no Brasil, a última vez em 2024. O astro já vendeu mais de 90 milhões de discos e gerou mais de 16 bilhões de streams nas plataformas digitais.

Ao longo de sua ascensão meteórica, as obras de Bocelli tornaram-se marcos de relevância cultural, desde o início da carreira ao lado de Luciano Pavarotti, até o sucesso internacional com Con te partirò (Time To Say Goodbye) com Sarah Brightman.