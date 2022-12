'Sem fé, não há sentido para a vida', afirma Andrea Bocelli, tenor italiano

Superação nas águas

Pessoas com deficiência em reabilitação no CIIR, em Belém, realizaram a última remada deste ano, na Baía do Guajará.



Alguém tinha dúvida?

O gol de voleio de Richarlison, que selou a vitória do Brasil contra a Sérvia na Copa do Catar, foi eleito o mais bonito do Mundial.

Tenor italiano Andrea Bocelli (J.Bosco)

"Sem fé, não há sentido para a vida”

ANDREA BOCELLI, tenor italiano, ao lançar, em parceria com os filhos, o álbum ‘A Family Christmas’ para o Natal deste ano. Desde 2009, quando lançou o disco de canções natalinas ‘My Christmas’, o cantor também virou sinônimo das festas de fim de ano. O novo trabalho reúne músicas em inglês e clássicos natalinos, como Feliz Navidad, Buon Natale e Il Giorno Più Speciale.

ALTA

INFLAÇÃO



A Região Metropolitana de Belém (RMB) encerra o ano com registro de alta na taxa de inflação, que neste mês de dezembro ficou 0,11% maior do que no mês passado, atingindo 0,51%, contra 0,40% do mês de novembro. Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram divulgados pelo IBGE na sexta (23), e apontam que os vilões para o bolso do belenense foram o vestuário, seguido de transportes, alimentação, bebidas e habitação.



ACUMULADA



A pesquisa apontou que a RMB ficou em quinto lugar entre as demais regiões pesquisadas, ficando com a taxa de inflação mais baixa do que em regiões como as de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. Por outro lado, a região de Belém atingiu índices maiores de inflação do que as áreas metropolitanas de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. O acumulado do ano em dezembro na Região Metropolitana de Belém ficou em 5,78%, a mesma porcentagem da variação acumulada nos últimos 12 meses em Belém.

CEIA

ALENTO



Um alento aos moradores do bairro do Aurá, sufocados pela fumaça do lixão, em Ananindeua, vem da Casa Espírita do Nazareno, que neste domingo, 25, Dia de Natal, vai receber representantes de 70 famílias residentes na área do lixão para uma ceia de Natal e doação de cestas básicas.



FAMÍLIAS



A recepção está marcada para as 18h, na sede da Casa, no bairro do Comércio, em Belém. Para tornar viável que as famílias atendam ao convite, a coordenação da Casa também organizou, com auxílio de parcerias, recursos financeiros para o deslocamento das famílias para a ação, que vem sendo realizada há cerca de 30 anos.

PETRÓLEO

FRONTEIRAS



Enquanto as empresas aguardam a licença ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), do início da fase de simulação das futuras pesquisas, para dimensionar a viabilidade econômica da exploração de petróleo e gás na foz do rio Amazonas, na chamada “Margem Equatorial”, os investimentos para exploração, compreendidos entre os anos de 2023 a 2027, mencionam os números de poços a serem investigados nas bacias da Margem Equatorial, onde estão o Pará e Amapá, e ainda na Bacia do Sudeste.



BACIAS



No total, até 2027, serão 42 poços, sendo 16 na Foz do Amazonas, 24 nas bacias do Sudeste e 2 em território da Colômbia, em áreas já contratadas. A Margem Equatorial compreende 49% da costa atlântica; já a Bacia do Sudeste, 45%. Os outros 6% são de outras áreas de exploração. Essa, por enquanto, é a fotografia do chamado “capex” exploratório, sigla que representa o capital dos investimentos iniciais, ainda não divulgados em números exatos ou estimados, mas referenciados em bilhões de dólares na indústria petrolífera, para tocar um trabalho gigante de exploração da foz do Amazonas.

SEGURANÇA

BATALHÃO



Com a recente instalação do 2º Batalhão Rural da Polícia Militar em Castanhal, nordeste paraense, os municípios vizinhos como Inhangapi, Santo Antônio do Tauá, Terra Alta e São Francisco também esperam sofrer os efeitos com a redução da criminalidade, que tem migrado da área urbana para a zona rural. O Batalhão Rural da PM em Castanhal é comandado pelo tenente-coronel Guimarães, e começa as operações com um contingente formado por 97 soldados e 10 caminhonetes novas e adaptadas para a zona rural. A criação dessas unidades militares, de iniciativa do governo estadual, começou em Marabá, e agora, após Castanhal, virão os batalhões do Marajó, Santarém e Xinguara.



SEM COMUNICAÇÃO



A tarefa não será fácil para evitar roubos e os crescentes assaltos à mão armada de motocicletas, tratores e equipamentos agrícolas, como pulverizadores e outros bens, além do combate ao tráfico de drogas. Por isso, os sindicatos rurais terão um importante papel de interlocutor entre os produtores rurais, filiados ou não aos sindicatos, e a Polícia Militar. O maior desafio é a falta de comunicação dos produtores, já que em muitas áreas não há sinal de telefonia celular. Para facilitar a missão, os militares estão fazendo o cadastramento das propriedades rurais.

EM POUCAS LINHAS

► A Arquidiocese de Belém realiza neste domingo a 66ª edição do Círio do Menino Deus, padroeiro de Marituba. A festividade, que começou no dia 17, encerra-se na noite deste domingo, com missa seguida de programação cultural, na Paróquia Menino Deus.



► Balanço do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) aponta que somente este ano 100 quilombolas do município de Moju se formaram em cursos técnicos, como mecânico de manutenção em motocicleta, operador de escavadeira e operador de caminhão munk. Outros cursos em áreas administrativas, de tecnologias digitais e ainda de portaria e vigilância também foram ofertados, contemplando pessoas de baixa escolaridade. O Senai ofertou as aulas em parceria com um programa de capacitação profissional realizado por uma empresa do município, em um investimento de mais de R$ 1,4 milhão.

► Por meio do financiamento de propostas com foco em empreendedorismo e desenvolvimento sustentável de Barcarena, nordeste do Pará, 15 projetos foram selecionados para financiamento pela Plataforma Conexões Sustentáveis. Para o novo ano, a Plataforma Conexões Sustentáveis beneficiará prioritariamente as organizações comunitárias que têm mais dificuldades de acesso a créditos, com investimento total de R$ 2,9 milhões.

► Além de Natal, este final de semana é também de festividade da Marujada de São Benedito no município de Bragança, nordeste do Pará. Patrimônio Cultural e Artístico do Pará, a Marujada encerra-se na próxima segunda-feira (26), com a entrega do novo Teatro Museu da Marujada, pelo governo do Estado.

► Nesta edição de O LIBERAL especial de Natal, os leitores estão recebendo conteúdos produzidos para as datas de 24 e 25 de dezembro, para que as equipes do Grupo Liberal passem o Natal em família. Da coluna, seguem os votos de um Natal de saúde e paz.