Anahí anuncia que RBD vai lançar novo single este ano

Ao programa de TV Mexicano, “Programa Hoy”, Anahí revelou nesta sexta-feira (23), que o RBD irá lançar uma nova canção em novembro deste ano, antes da live de reunião do grupo. A live de reunião do grupo é um evento mundial para os fãs e vai ocorrer no dia 26 de novembro.

Durante a entrevista, cantora também falou sobre a apresentação e a ausência de Dulce Maria e Alfonso Herrera no reencontro da banda.

Anahi anuncia música nova do RBD para final de novembro!

pic.twitter.com/i8J2AcR1wq — RBD (@rbdmaniaco) October 23, 2020

“Para mim, RBD tem um lugar intocável no coração. Maite, Christopher, Christian não vão me deixar mentir. Ficaríamos encantados de estar os seis juntos. O que teremos não é bem um reencontro do RBD, porque não estaremos todos. Mas é uma celebração, um momento único onde estamos nós quatro honrando nossa música em todos os países”, disse Anahí ao apresentador.

Confira a reação dos fãs ao saber do novo single:

DEPOIS DE 12 ANOS



RBD NUEVA MUSICA pic.twitter.com/SsFvkyVqNm — 𝓜𝓲𝓪 𝓒𝓸𝓵𝓾𝓬𝓬𝓲 ✨ (@es_poramor) October 23, 2020

Quando lançar a nova música do RBD vou estar assim o dia todo:



RBD NUEVA MUSICA pic.twitter.com/0sHyHktlgm — RBD NUEVA MUSICA DIVULGAÇÃO (@JaoMontor) October 23, 2020

