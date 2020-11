Ana Maria diz que Tom Veiga sofria por amor

Ana Maria Braga conversou com Renata Ceribelli, por vídeo, em sua casa, em São Paulo, para o “Fantástico” deste domingo. Na entrevista, a apresentadora fala sobre a longa relação de amizade e trabalho com Tom, sobre como foram os últimos meses com ele durante a pandemia e sobre o futuro do Louro José no programa.

Quando perguntada sobre o que diria ao amigo se tivesse mais uma oportunidade, Ana revela: “Eu devia ter dado umas palmadas nele, em algumas situações em que ele devia ter se cuidado mais. Ele sofria muito por amor”.