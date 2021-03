Ana Furtado mostra o rosto com e sem efeito: ‘Marcas que contam minha história

Ana Furtado falou sobre autoestima e a recente moda de usar filtros nas redes sociais e fotos. A apresentadora, de 47 anos, contou que sempre procurou se cuidar muito e que muitas vezes foi infeliz em busca da perfeição.

Ela falou como sempre se cuidou e lembrou que teve alguns momentos que cedeu às pressões estéticas. “Todas nós (dentro ou fora de um padrão, independente da profissão, mas simplesmente por sermos mulheres) nos deparamos com isso um (ou vários) dia(s) de diferentes maneiras. Cedi por algumas vezes. Recusei em outras. Ainda muito nova, quando me dei conta de que não poderia maltratar meu corpo físico para seguir um ideal de beleza impossível, não aceitei mais ceder. Não aceitei mais ser infeliz por uma busca que não fazia sentido. Correr para uma linha de chegada que nunca chega. Resolvi pegar mais leve comigo. Foi uma vitória e um desafio. Ainda é um exercício diário", conta.

Ela ainda opinou sobre como os filtros, tão usados em redes sociais, podem ser prejudiciais para a saúde mental.

"Volta e meia algumas armadilhas aparecem pelo caminho. Um dia desses brincando com filtros aqui, como muitas vezes já brinquei, estranhei meu próprio rosto logo que desliguei. Espera aí. Me comparei com um efeito computadorizado? Nessa altura do campeonato? Como assim??? Essa sem filtro sou eu, sim! Com todas as marcas que contam minha história e fazem parte de quem sou. Marcas que são parte de uma criatura viva, que chora, sorri, sente e vive! E que bom que posso experimentar essas sensações, não é? Estou viva! Estamos vivas", relembra ela, que não tem o objetivo de criticar o uso dos filtros, mas sim de debater o uso deles de forma consciente.

"Essa conversa não é pra dizer 'não usem filtros'. Longe disso! Adoro me divertir com alguns deles. É simplesmente pra dizer que, se em algum momento, algo ou alguém mexe ou abala o seu bem estar e a sua auto estima, reveja se vale a pena. Por mais bobo ou inofensivo que possa parecer. Você pode sempre buscar o rosto, corpo e aparência que desejar, usando o método que desejar. Mas, antes, um conselho: priorize sua saúde física e mental sempre. Por amor próprio. Por cuidado com você mesma. Por carinho. Não se cobre tanto e não seja tão dura consigo mesma. Você é única nesse mundo. Como já disse uma vez e repito: você é uma edição limitada sem limites para ser feliz."